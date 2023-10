Agrigento: incendio in casa, salvati quattro bambini e il loro cane

Un poliziotto della polizia ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha salvato quattro bambini e il loro cane dall’incendio della loro abitazione. I fatti, resi noti oggi dalla questura, si sono verificati il 17 ottobre in via Discesa Damareta. L’agente, mentre era nella sua casa nel centro di Agrigento, ha sentito un forte odore di bruciato e, dopo essersi accertato che non pervenisse dal proprio appartamento, ne ha individuato la fonte in una colonna di fumo originata da una palazzina nelle vicinanze.

Immediatamente è corso nella direzione del fumo, allertando il numero unico di emergenza (112). Arrivato sul posto ha appurato che delle persone, con mezzi di fortuna, stavano già cercando di spegnere le fiamme ma ha anche udito delle grida di bambini. Così, senza attendere l’arrivo dei soccorsi, è entrato nel palazzo saturo di fumo, ritrovando in una stanza di un appartamento del primo piano quattro bambini – di età compresa tra i due e i 13 anni – e un cane.

L’agente ha subito liberato il cane rinchiuso in un recinto, che è scappato giù per le scale e, dopo avere preso in braccio il bambino più piccolo, ha portato i fratellini fuori dall’abitazione, assicurandosi anche che non inalassero troppo fumo tramite alcuni stracci, preventivamente bagnati, messi su naso e bocca dei piccoli. Una volta fuoriuscito dall’abitazione, ha affidato i bambini alle cure degli operatori sanitari del 118 che nel frattempo erano arrivati sul posto.