Ruba dieci bottiglie di superalcolici e li nasconde nel passeggino della figlia

Dieci bottiglie di superalcolici rubati in un supermercato a Piraino (in provincia di Messina) e nascosti nel passeggino accanto alla figlia. Per questo è stata arrestata dai carabinieri una 24enne di origine romena con l’accusa di furto aggravato. Ricevuto l’allarme, i militari si sono messi alla ricerca della giovane donna che era riuscita a uscire dall’esercizio commerciale dopo avere pagato alla cassa articoli dal valore esiguo.

È stato il titolare del supermercato ad accorgersi del furto e chiamare il numero unico per le emergenze (112) per chiedere aiuto. La donna, con la figlia piccola in braccio, si è allontanata a piedi velocemente lungo i binari della linea ferroviaria lasciando lì il passeggino. Avviate le ricerche, i carabinieri hanno rintracciato la giovane donna nel centro di Gioiosa Marea. Alla vista dei militari, la 24enne ha tentato di scappare e nascondersi ma è stata raggiunta, bloccata e arrestata. La refurtiva – del valore di circa 250 euro – è stata sequestrata e poi restituita al titolare del supermercato.