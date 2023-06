Siracusa: piazza di spaccio con telecamere. Sequestrati 143mila euro e migliaia di dosi

Insospettiti dal continuo via vai di automobilisti da una traversa di via Ermocrate. Sono così scattate le indagini che hanno permesso di fare luce su una vera e propria piazza di spaccio protetta da un sistema di videosorveglianza agli accessi. Le telecamere, tuttavia, non erano l’unico strumento a difesa dei pusher. In un’abitazione, ritenuta la base operativa della vendita dello stupefacente che avveniva h24, infatti, era stata installata una porta di ingresso con una feritoia – per permettere il passaggio della droga – e vetri oscurati per poter riconoscere gli acquirenti o le forze dell’ordine, ma senza essere visti dall’esterno.

I carabinieri hanno passato al setaccio alcune abitazioni nei pressi della stazione ferroviaria. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo e una donna, la denuncia di due persone e il sequestro complessivo di 2.678 grammi di cocaina/crack, di cui una parte era già stata confezionata in 829 dosi; 205 grammi di hashish suddivisi in 118 dosi; 115 dosi di marijuana per un totale di 115 grammi; due fucili calibro 12, di cui uno con matricola abrasa; e oltre 143.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

Al momento dell’irruzione dei militari, uno degli arrestati ha tentato di dileguarsi attraverso una botola ricavata dietro un armadio e poi sui tetti, ma è stato immediatamente bloccato con in spalla uno zaino contenente droga, tra cui oltre 2 chili di cocaina, contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A dimostrazione dell’elevata operatività degli spacciatori, all’interno di un’abitazione, gli investigatori dell’Arma hanno trovato anche due macchine conta soldi, sia per i contanti che per le monete. Individuate e sequestrate anche 9 telecamere installate lungo le vie limitrofe e collegate con una delle abitazioni nella disponibilità degli arrestati, che, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere Cavadonna di Siracusa e piazza Lanza di Catania.