Agrigento, piantati 720 alberelli nel boschetto delle Dune

Sono 720 le piante di macchia mediterranea messe a dimora nel boschetto delle Dune a San Leone, Agrigento. A dare notizia dell’intervento realizzato dal Comune in sinergia con il dipartimento sviluppo rurale della Forestale, è stata l’associazione ambientalista MareAmico, da tempo impegnata nella riqualificazione ambientale della zona. A essere stati piantumati nell’area di fronte al mare, alberelli di olivastro, ginestra, rosmarino e salvia. «Una squadra di operai – si legge in una nota di MareAmico – sta già potando i tronchi degli alberi rimasti vivi, sta eliminando gli alberi morti e sta raccogliendo i quintali di rifiuti depositati lì dagli incivili». Quaranta alberi di ginepro coccolone verranno, inoltre, piantati nei prossimi giorni. Saranno messi a dimora nella zona del boschetto delle dune, che l’anno scorso era stata spianata abusivamente per creare uno spazio libero da utilizzare senza autorizzazione, danneggiando così le dune di sabbia e le specie vegetali presenti.