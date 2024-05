Camporotondo, raid in un bar: arrestato 22enne che si era chiuso in un ripostiglio

Un raid in un bar-ristorante sulla via Nazionale, nella frazione Piano Tavola di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. Sono stati i carabinieri a sventare il colpo e arrestare in flagranza per furto aggravato un catanese di 22 anni, già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie. Un altro uomo è ancora ricercato.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, poco dopo la mezzanotte, i due si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale per rubare champagne e superalcolici. A riprendere tutta la scena è stato il sistema di videosorveglianza. Le immagini sono state trasmesse in diretta ai vigilantes. Gli addetti dell’istituto di vigilanza hanno avvertito immediatamente i carabinieri del furto in atto. Così una pattuglia ha raggiunto il locale su via Nazionale.

I militari hanno subito fatto irruzione nel bistrò. Ispezionati i locali del bar-ristorante, un ripostiglio è stato trovato con la porta chiusa a chiave dall’interno. Forzata la serratura, all’interno hanno scovato il 22enne che tentava di nascondersi. La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza ha immortalato i due ladri mentre afferravano le varie bottiglie, salvo poi essere stati interrotti dall’intervento dei carabinieri. I video hanno anche ripreso il complice mentre fuggiva proprio poco prima dell’arrivo dei militari.

Nei pressi dell’attività, è stato ritrovato anche lo scooter a bordo del quale i due avevano raggiunto Piano Tavola. Le chiavi sono state trovate nelle tasche dell’arrestato. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo. Il 22enne è finito agli arresti domiciliari.