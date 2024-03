Petralia Soprana, depuratore comunale mai entrato in funzione: sequestrato

Il depuratore comunale non sarebbe mai entrato in funzione e le acque reflue, non depurate, sarebbero state sversate nei terreni vicini. A Petralia Soprana (nel Palermitano) il depuratore comunale e i terreni limitrofi sono stati sequestrati dai carabinieri forestali. L’indagine si concentra su possibili reati legati alla mancata depurazione delle acque reflue delle frazioni di Pianello, Scarcini, Gioitti, Stritti e Santissima Trinità del comune di Petralia Soprana.

Si indaga anche sulle possibili ripercussioni che le acque non depurate – e scaricate direttamente nel suolo e nel sottosuolo – potrebbero avere causato all’assetto idrogeologico dell’area nei pressi dell’impianto, che è sottoposta al vincolo paesaggistico. Si stanno accertando anche le eventuali responsabilità penali a carico di soggetti, non ancora identificati, che potrebbero risultare coinvolti nella vicenda.