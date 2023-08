Pestaggio a Cassibile, tre persone sono accusate di tentato omicidio

Due persone in carcere e una agli arresti domiciliari. Il fermo è scattato dopo la violenta aggressione a danni di un uomo originario del Marocco. I fatti si sono registrati venerdì notte, in via Nazionale a Cassibile. Per la vittima è stato necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Marco, a Catania. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra mobile della questura di Siracusa. Dietro le sbarre sono finiti un 59enne e un 22enne mentre per un 25enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli inquirenti stanno ancora indagando sui reali motivi che hanno determinato l’aggressione.