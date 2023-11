Inscena il suicidio in diretta social per convincere la ex a tornare con lui, arrestato

Un tentativo di suicidio inscenato in diretta su un social network per convincere la ex compagna a tornare con lui. È questa l’ultima azione compiuta da un 44enne di Pozzallo (in provincia di Ragusa) che è stato arrestato per atti persecutori dai carabinieri appena atterrato all’aeroporto di Catania. L’uomo, infatti, si era reso irreperibile dal 27 ottobre.

Nei suoi confronti, la ex compagna aveva già presentato una denuncia ai carabinieri di Rosolini (in provincia di Siracusa) per le numerose aggressioni, le violenze, le intimidazioni e le continue e gravi minacce che avrebbe ricevuto dal 44enne. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Ragusa, come disposto dall’autorità giudiziaria.