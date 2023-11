Migliaia di foto pornografiche scattate a bambine e adolescenti, arrestato nel Messinese

Un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. In un file sono state trovate migliaia di foto scattate a bambine e adolescenti. Per questo, un 33enne della provincia di Messina è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini della sezione operativa sicurezza cibernetica della polizia postale di Messina sono state avviate su impulso del centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online dopo una una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia.

Gli accertamenti eseguiti da parte dei poliziotti hanno consentito di identificare la persona che diffondeva online immagini di pornografia minorile. Durante una perquisizione disposta dalla procura di Messina è stato in un hard disk, dentro una sottocartella, sono state trovate migliaia di foto scattate a bambini e adolescenti, per lo più di sesso femminile, vittime di abusi sessuali da parte di adulti. La procura di Patti ha convalidato l’arresto del 33enne che è finito agli arresti domiciliari.