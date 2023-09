A Palermo un pedone è stato investito e ucciso da un’auto

Investito da un’auto. Così è morto il 69enne Emanuele Leto che, nella serata di ieri intorno alle 21, è stato travolto da una macchina in via San Filippo nel quartiere Falsomiele di Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, l’uomo stava camminando a piedi – non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali – quando è stato investito da una Lancia Ypsilon guidata da un 24enne. Il giovane si è fermato per soccorrere il 69enne e chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.