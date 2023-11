Pedara: butta la droga nel water per non farla trovare ai carabinieri ma arriva il cane King

I carabinieri bussano alla porta e lui prova a disfarsi della droga buttandola nello scarico del bagno. Il 36enne di Pedara (in provincia di Catania), però, non è riuscito a disfarsi della sostanza stupefacente perché in casa è intervenuto anche King, un cane antidroga. Nel sifone del water, che era stato scaricato poco prima, i militari hanno recuperato dieci dosi di marijuana. L’uomo, già pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 36enne, inoltre, è stato anche denunciato per ricettazione, In casa sua, durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato diversi utensili agricoli a motore, due computer portatili, un gruppo elettrogeno, un motore nautico e due chitarre elettriche, tutto materiale di provenienza furtiva. Alcuni degli oggetti sono già stati restituiti ai proprietari che avevano sporto denuncia. Il rimanente materiale è

stato sequestrato, nell’attesa di risalire alle vittime dei furti.