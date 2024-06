Paternò, insegue la sua ex e il suo nuovo compagno fino alla caserma dei carabinieri

Avrebbe aggredito la coppia e l’avrebbe inseguita fino alla caserma. A Paternò, in provincia di Catania, durante un pranzo una 19enne ha annunciato al suo fidanzato – un 36enne con precedenti penali – la fine della loro relazione; in quell’occasione la ragazza ha detto all’uomo che il suo nuovo compagno era un 27enne al tavolo con loro. A quel punto il 36enne avrebbe reagito con violenza alla notizia, aggredendo verbalmente e fisicamente sia la sua ex sia il ragazzo. Le due persone sarebbero fuggite e sono andate alla caserma dei carabinieri, nella quale poco dopo è arrivato anche il 36enne. Con una pietra in mano, l’uomo avrebbe picchiato contro il cancello, pretendendo che gli fossero consegnate le due persone.

A quel punto i carabinieri hanno bloccato l’uomo, che ha continuato a minacciare la 19enne e il 27enne. La ragazza ha denunciato il 36enne, che era già destinatario di una misura di ammonimento da parte del questore. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e per minaccia aggravata, inoltre è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi congiunti e al divieto di comunicare con loro.