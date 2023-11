Scontro tra automobile e scooter in territorio di Paternò, morto un 17enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in contrada Tre Fontane, nel territorio del Comune di Paternò, in provincia di Catania. Nello scontro tra una macchina Dacia e uno scooter ha perso la vita il 17enne Riccardo Gorgone. Il giovane indossava il casco ed, come riportato da 95047.it, è stato soccorso dal personale del 118 e subito trasferito in elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’arteria è stata chiusa alla circolazione con i rilievi affidati alla polizia municipale.