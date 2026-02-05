Paternò, viola i domiciliari per andare al centro commerciale

05/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Doveva essere ai domiciliari, a casa, e invece passeggiava per il centro commerciale. È l’accusa dei carabinieri di Paternò, nel Catanese, nei confronti di un 34nne. Adesso denunciato per evasione. Nel corso di appositi controlli, i militari si erano recati a casa dell’uomo per verificare la sua osservanza della misura cautelare. Ma non lo hanno trovato. Segnalata la sua assenza alla centrale operativa, ogni mezzo sul territorio era allertato e coinvolto nella sua ricerca. Che, intorno alle 21, si è conclusa, trovando il 34enne in un centro commerciale di Belpasso. Non proprio un’emergenza.

