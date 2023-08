Paternò, evasione fiscale di 12 milioni di euro per un call center. Denunciato il responsabile

I finanzieri di Catania hanno scoperto un’evasione fiscale pari a 12 milioni di euro riguardante un’impresa di Paternò – il cui nome non ci è stato reso noto – di cui il responsabile è stato denunciato. Tutto è partito da degli approfondimenti che si sono concentrati sulla fascia temporale dal 2017 al 2023 nei confronti di un call center al cui interno venivano promossi e stipulati contratti energetici e telefonici per conto di aziende operanti sul territorio nazionale. Le indagini della finanza si sono concentrate su 18 rapporti presso istituti bancari nazionali e due conti corrente non nazionali, con sede in Lituania e Germania. Scoperte oltre 22mila operazioni bancarie non supportate da una documentazione idonea.