Paternò, accoltellato un uomo dopo una lite

Un uomo è rimasto gravemente ferito durante una lite avvenuta nella tarda serata di ieri Paternò, nel Catanese. L’uomo, un marocchino, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio ed è stato ricoverato all’ospedale San Marco di Catania.

I Carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto, con personale del 118, hanno trovato anche altri connazionali della vittima, almeno due, con escoriazioni e in evidente stato di alterazione, probabilmente per l’assunzione di alcool. L’ipotesi è che ci sia stata una lite tra loro. A Paternò, venerdì sera, ricostruisce il quotidiano La Sicilia, due uomini nord africani con regolare permesso di soggiorno, impiegati regolarmente come braccianti agricoli, hanno litigato e uno dei ha ferito l’altro con una coltellata a un braccio giudicata guaribile in 15 giorni.