«Ammetto che il mio passaporto è falso». Arrestata all’aeroporto di Catania

Una donna di 38 anni è stata arrestata all’aeroporto di Catania perché trovata in possesso di un passaporto falso. Durante una verifica dei documenti da parte del personale della squadra di polizia di frontiera nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Casablanca (Marocco), la donna ha esibito un documento francese. Un passaporto che, in seguito agli accertamenti tecnici effettuati dagli esperti operatori della polizia, è risultato essere falsificato.

A quel punto, la donna è stata perquisita e trovata in possesso di un passaporto originale del Congo. Una volta scoperta, la passeggera ha ammesso che il documento francese era effettivamente falso. Per questo è stata arrestata per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Dopo l’arresto, la 38enne è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.