Partinico, auto in fiamme: il proprietario aggredisce verbalmente i vigili del fuoco

Un’auto in fiamme, i pompieri intervengono e si prendono gli insulti. La scorsa notte a Partinico, in provincia di Palermo, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto in via Bologna. Arrivati sul luogo, però, il proprietario della macchina li ha aggrediti verbalmente, perché secondo lui sarebbero intervenuti in ritardo. In realtà i pompieri sono arrivati dopo cinque minuti dalla telefonata. Dalle immagini di videosorveglianza visionate dai carabinieri, l’incendio sarebbe di natura dolosa. I militari avrebbero notato un uomo incappucciato cospargere l’auto di liquido infiammabile e poi darle fuoco. L’intervento dei militari è stato richiesto anche per l’aggressione verbale subita dai pompieri.