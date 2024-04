Partinico, sequestrati 330mila euro a un imprenditore per bancarotta fraudolenta

Foto di Eduardo Soares su Unsplash

L’accusa è di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, l’aggravante quella di aver causato un danno patrimoniale ingente. A un imprenditore di Partinico, in provincia di Palermo, la guardia di finanza ha sequestrato oltre 330mila euro. L’uomo – attivo nella fabbricazione di oggetti in metallo – avrebbe fatto prelievi in sportelli automatici e subito dopo dei bonifici su conti correnti di stretti familiari. Secondo chi indaga, questo avrebbe creato un debito erariale di circa 146mila euro.