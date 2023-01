«L’ho frequentato, ma non sapevo fosse Matteo Messina Denaro». La confessione di una donna

«Ho frequentato l’uomo che ho visto in televisione, ma non sapevo fosse Matteo Messina Denaro». A parlare è una donna che si è presentata spontaneamente in una stazione dei carabinieri e ha ammesso di avere frequentato il boss stragista nel periodo della latitanza, ma senza essere consapevole della sua identità. Una versione che, però, non ha convinto fino in fondo gli investigatori del Ros che l’hanno interrogata. Così, gli inquirenti hanno proceduto a perquisire la casa della donna. Gli investigatori, intanto, sarebbero sulle tracce di un’altra donna che avrebbe frequentato l’ultima casa dove Messina Denaro ha trascorso l’ultimo periodo di latitanza (il covo di vico San Vito a Campobello di Mazara). Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di una donna di mezza età che, però, non avrebbe ancora ammesso di essere entrata in contatto con l’ormai ex superlatitante.