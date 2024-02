Pantelleria, tutto pronto per il disinnesco di un ordigno bellico da 500 libbre

Nella giornata di domani 11 febbraio 2024 avranno luogo le operazioni di disinnesco e neutralizzazione della bomba d’aereo americana di 500 libbre rinvenuta lo scorso 17 gennaio a Pantelleria. Al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza dell’intervento di bonifica dell’ordigno a cura del IV Reggimento Genio guastatori di Palermo, in concorso con la Marina militare, a partire dalla prima mattina sarà attivo in Prefettura il centro di coordinamento soccorsi, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune e di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica.

Il Centro coordinamento soccorsi sarà in stretto contatto con la cabina di regia istituita a Pantelleria presso il sito del disinnesco dell’ordigno e di ogni operazione e fase verrà data immediata comunicazione mediante pubblicazione in tempo reale sull’home page del sito internet della prefettura.