A fuoco l’auto del titolare di un supermercato nel Palermitano: in corso le indagini

Due auto a fuoco: una a Palermo, l’altra in un comune della provincia. A Villagrazia di Carini, frazione di Carini un incendio ha distrutto l’auto del titolare di un supermercato. Il fuoco ha bruciato l’auto, che era parcheggiata dentro una villetta in via Vito Schifani. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e ora si attendono i loro rilievi per conoscere la natura dell’incendio. Indagano i carabinieri. Un’altra auto è stata danneggiata da un incendio a Palermo, in piazza delle Mandorle. Anche in questo caso sono in corso le indagini.