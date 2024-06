Palermo, furto in un parco giostre per bambini: arrestato 18enne

Avrebbe tentato di rubare ferro, lamiere e ricambi elettrici per giostre. A Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, un 18enne è stato arrestato: l’accusa è tentato furto aggravato. In pieno giorno il ragazzo avrebbe aperto un varco nella recinzione di un parco giostre per bambini in un’area privata e avrebbe accatastato pannelli in ferro, lamiere e ricambi elettrici per giostre. La polizia – che stava controllando l’area, perché aveva notato nei paraggi un mezzo a tre ruote – ha arrestato il 18enne. Il materiale sottratto è stato restituito al legittimo proprietario.