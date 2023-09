Palermo, una lapide per ricordare Cristoforo Rubino, l’Hulk Hogan della polizia morto sei anni fa

Sarà collocata nello spartitraffico di via Altofonte, nei pressi degli impianti sportivi universitari, la targa in memoria di Cristoforo Rubino, poliziotto della squadra mobile di Palermo, morto di cancro nel 2017, a 53 anni. Capelli bianchi, barba, fisico atletico, Rubino faceva parte della Falco 65 bis, con cui batteva il territorio cittadino impegnato nel contrasto di scippi, rapine e spaccio.

Rubino è ricordato proprio per la sua fisicità, per cui i colleghi lo avevano soprannominato Hulk Hogan, data la somiglianza con il noto wrestler americano. Da sempre in polizia, ha vantato anche un breve periodo in servizio nella scorta di Giovanni Falcone ed è stato impegnato anche in diverse operazioni antimafia, su tutte quella che nel 2011 portò all’arresto di Antonino Lauricella, boss della Kalsa, noto come ‘u Scintilluni.