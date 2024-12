Palermo, turista tedesca rapinata in centro da quattro persone

Una turista tedesca è stata rapinata a Palermo. La donna è stata aggredita in via Venezia, alle spalle del Teatro Biondo, in pieno centro storico. Ai carabinieri ha raccontato di essere stata bloccata e aggredita da quattro giovani che facendo intendere di essere armati.

L’hanno minacciata e strattonata, facendola cadere per terra. La banda è riuscita a impossessarsi della sua borsa che conteneva soldi, cellulare, carte di credito e documenti e si è poi data alla fuga a piedi, tra i vicoli del capoluogo.