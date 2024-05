Palermo, il cadavere di un uomo è stato trovato in mare

A Palermo è stato trovato un cadavere in mare. Si tratterebbe di un uomo, che è stato recuperato al largo dell’Addaura dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto. Ad accorgersi del corpo sarebbe stato un sub, che in quella zona stava facendo delle immersioni. L’uomo è stato trovato in costume da bagno. Sul posto sta arrivando il medico legale, che farà l’ispezione sul corpo.