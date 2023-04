Palermo, tentato furto nella notte in una pasticceria: «Nostre strade sono terra di nessuno»

Un tentato furto è avvenuto la scorsa notte ai danni della pasticceria La Martorana in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Intorno alle 4.00 del mattino, le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo che si sarebbe avvicinato al negozio e, dopo essersi fatto il segno della croce, avrebbe lanciato una pietra di marmo contro il vetro della porta d’ingresso mandandola in frantumi, ma senza riuscire a sfondarla.

All’indomani del danno subito da una delle pasticcerie più note del centro storico della città, non tardano ad arrivare le manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’imprenditrice e titolare di La Martorana, Doriana Ribaudo: «È intollerabile – dichiara Giovanna Analdi, presidente dell’associazione culturale Cassaro Alto – un atto vandalico che porta in sé i sintomi di un’evidente intimidazione e intolleranza nei confronti di Doriana Ribaudo, portatrice di legalità in una devastata città che preferisce troppo spesso voltarsi dall’altra parte».

L’associazione palermitana, come forma concreta di supporto, ha lanciato per sabato 8 aprile prossimo l’iniziativa Colazione alla Martorana, invitando tutta la cittadinanza a fare colazione nella pasticceria del centro. «Purtroppo – prosegue Analdi – il problema sicurezza su via Vittorio Emanuele è sottovalutato dalle forze dell’ordine. Nella notte, come dimostra quanto accaduto, la nostra strada diventa terra di nessuno e facile preda della criminalità. È in atto un vero e proprio allarme sicurezza».