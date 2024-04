Palermo, tentato furto in un bar: la forzatura con il piede di porco e l’allarme lanciato dal titolare

Tentato furto in un bar di Palermo. Un uomo avrebbe cercato di forzare con un piede di porco l’ingresso di un bar in via Sampolo, a Palermo. Ad accorgersi del tentativo sarebbe stato il titolare dell’attività, che sul suo smartphone avrebbe visto le immagini del sistema di videosorveglianza. Il proprietario del locale avrebbe visto una persona incappucciata tentare, appunto, di forzare la porta d’ingresso dell’attività. A quel punto avrebbe lanciato l’allarme, causando la fuga del ladro. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.