Palermo, va al pranzo di Pasqua e viene arrestato uno dei protagonisti della sparatoria alla Vucciria

Tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Queste le accuse per Francesco Paolo De Luca, 28 anni, arrestato dai carabinieri per la sparatoria del 18 marzo scorso alla Vucciria, noto mercato storico di Palermo. In quella occasione, nel corso di una lite con un 35enne, De Luca avrebbe estratto un’arma da fuoco e gli avrebbe sparato, ferendolo a un braccio. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri domenica scorsa a casa dei genitori – nel quartiere Capo – proprio durante il pranzo di Pasqua. De Luca è stato portato al carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.

Arrestata anche la vittima dell’aggressione, un 35enne del capoluogo. Dopo la sparatoria, l’uomo era andato al pronto soccorso dell’ospedale Civico per la ferita da arma da fuoco al braccio. Dimesso con una prognosi di 15 giorni, è stato arrestato per favoreggiamento personale, perché alle forze dell’ordine aveva dichiarato di essere stato vittima di una rapina, mentendo e favorendo il suo aggressore.