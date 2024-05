Palermo-Sciacca, morto motociclista di 33 anni. Aveva perso il controllo della sua moto

Un motociclista di 33 anni di Sciacca è morto stamattina in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 624 Palermo–Sciacca, all’altezza del bivio per Santa Margherita di Belice.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perduto il controllo del mezzo a due ruote su cui viaggiava, andando a sbattere sul guardrail e venendo sbalzato sul selciato. Stando a quanto si apprende non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto per i rilievi i carabinieri.