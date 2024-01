Ragazzini lanciano sassi contro un autobus a Palermo: servizio sospeso, indagini in corso

Una sassaiola a opera di una banda di ragazzini contro un bus della linea 619 dell’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’episodio sarebbe successo in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen 2. Una volta arrivato al capolinea, l’autista ha segnalato quanto accaduto e il servizio è stato sospeso. I carabinieri stanno indagando per fare luce sull’episodio e individuare i responsabili.