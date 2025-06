Palermo, rapina un poliambulatorio e scappa col coltello: bloccato da un medico

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Palermo con l’accusa di aver rapinato un poliambulatorio in via Emilio Salgari, nel quartiere Arenella. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il cinquantenne avrebbe fatto irruzione nel centro sanitario armato di coltello, tentando di sottrarre denaro o oggetti di valore. Nella fuga, però, l’uomo è inciampato, venendo immediatamente raggiunto da un medico in servizio che si era lanciato all’inseguimento.

È stato proprio quest’ultimo a disarmarlo, evitando che la situazione degenerasse. Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto le Volanti del commissariato San Lorenzo e dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, raccolto le testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’arrestato è stato trasferito nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. La prontezza del personale sanitario e il rapido intervento della polizia hanno evitato conseguenze più gravi per gli operatori e i pazienti presenti nella struttura.