Commercio, 240mila prodotti sequestrati e maxi-multa nel Palermitano: mancano certificazioni e marchio CE

Decorazioni pasquali, oggetti per la persona e materiale elettrico senza etichettature. Quasi 240mila accessori di vario genere sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in quattro negozi rispettivamente di Termini Imerese, Bagheria, Lercara Friddi e Petralia Sottana. Si tratta di decorazioni pasquali (fiocchetti, nastri, addobbi per uova e dolci pasquali), prodotti per la persona (orecchini, brillantini, strass per unghie, elastici, fermacapelli, cerchietti) e materiale elettrico (torce led, torce flashlight). La merce non aveva – in forma chiaramente visibile e leggibile – le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla norma sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, che riguardano le informazioni sul luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

Mancava anche il marchio CE, che dà al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all’utilizzazione nel territorio dell’Unione europea. Il marchio CE attesta la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione. Per i quattro commercianti anche una multa che in totale ammonta a oltre 100mila euro. I titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di commercio per gli adempimenti di competenza.