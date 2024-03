Palermo, problemi col vento forte: alberi caduti, cimitero chiuso e arrivano pure i primi incendi

Sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento che ha sferzato la provincia di Palermo. Alberi caduti in diverse zone della città, come in via Oreto, a Bagheria e a Carini. Ci sono stati anche diversi incendi rifiuti nel capoluogo sia a Brancaccio che allo Zen.

La fondazione Camposanto di Santo Spirito, che gestisce il cimitero di Sant’Orsola a Palermo, ha comunicato che per oggi l’area cimiteriale verrà chiusa al pubblico a causa dei forti venti che sono in atto dai quadranti meridionali. «Il provvedimento si rende necessario per motivi di sicurezza – dicono dalla fondazione – vista la particolare esposizione del cimitero a questo tipo di fenomeni meteorologici». In serata sono previste intense precipitazioni.