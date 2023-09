Fiore ospedale lunardini.f carini fiorenzuola ospedale influenza pronto soccorso 118

Palermo, prima l’incidente e poi la maxi rissa. Tre persone ricoverate in ospedale

Si indaga sulla maxi rissa scoppiata nella notte nel quartiere Brancaccio di Palermo tra un gruppo di cinque cinesi e cinque palermitani. Alla base dell’accesa lite un incidente stradale avvenuto poco prima in viale dei Picciotti, dove un’auto condotta da un cinese, ha investito due giovani palermitani in sella ad uno scooter, rimasti gravemente feriti e tuttora ricoverati al Policlinico.

A quanto si apprende, durante i rilievi sul luogo dello scontro si sono presentati alcuni amici dei feriti che hanno iniziato a scazzottarsi con gli orientali; ad avere la peggio lo stesso automobilista colpito con un pugno in pieno volto, e successivamente trasportato in ospedale. A riportare la calma diversi carabinieri accorsi sul posto. Sull’accaduto sono in corso le indagini.