Palermo, la droga sequestrata doveva essere distrutta ma la prendono due poliziotti: patteggiano la pena

Hanno patteggiato la pena i due poliziotti di Palermo finiti in carcere nell’ottobre scorso. Fabrizio Spedale e Salvatore Graziano – accusati a vario titolo di corruzione e di spaccio di droga – hanno accolto le condanne concordate con il pubblico ministero. Spedale sconterà quattro anni e otto mesi, Graziano quattro anni e quattro mesi. In carcere anche il pusher Ignazio Carollo: per lui quattro anni e due mesi. I due poliziotti si trovano ai domiciliari.

Le relazioni tra i due agenti e lo spacciatore sono emerse da alcune intercettazioni di un’inchiesta della stessa squadra mobile. Per la procura i due poliziotti – falsificando una serie di documenti – sarebbero riusciti a impossessarsi di almeno 25 chili di hashish che erano stati sequestrati e che avrebbero dovuto essere distrutti. Salvatore Graziano era il vice responsabile del deposito sequestri.