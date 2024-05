Palermo, mille chili di pesce sequestrati al mercato. Una decina di commercianti fuggono

Oltre mille chili di pesce. Questa la quantità sequestrata dalla guardia costiera al mercato ittico di Palermo. Nel corso di un’ispezione i militari hanno scoperto che circa 1025 chili di pesce non avevano la documentazione che accerta la tracciabilità e altre informazioni utili al consumo. Le multe ammontano a circa 15mila euro, ma non è stato possibile contestarle ai diretti interessati, perché – appena hanno visto i militari della guardia costiera – i commercianti sarebbero scappati. Si tratta di una decina di persone.

L’analisi dell’Azienda sanitaria provinciale ha ritenuto che il pesce fosse fresco e idoneo al consumo. Per questo è stato devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale. Il controllo è proseguito su altro pesce, esposto alla vendita da altri commercianti, per un peso di circa una tonnellata e mezzo: in questo caso il pescato è risultato conforme alle norme.