È morto Luigi Carollo, storico attivista palermitano per i diritti civili

È morto a 54 anni Luigi Carollo, storico attivista palermitano per i diritti civili. Tra le persone di riferimento per il Pride di Palermo, Carollo è morto dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla. Molti i messaggi di cordoglio da parte di esponenti dell’associazionismo e dell’impegno culturale e politico. «È una perdita enorme – dice Daniela Tomasino, vicepresidente nazionale di Arcigay – Sarà difficile trovare persone con la sua visione politica, con la sua intelligenza, con la sua comprensione del contesto. Ne sentiremo la mancanza per sempre».