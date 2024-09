Palermo, un rocciatore cade da Monte Pellegrino: ricoverato con un grave trauma cranico

Foto di Carlo Columba su Unsplash

Stamattina a Palermo un rocciatore è caduto da Monte Pellegrino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un 75enne – stava scalando la parete e per cause ancora da accertare sarebbe caduto e avrebbe sbattuto violentemente la testa. Lo scalatore è stato recuperato dal soccorso alpino e affidato al 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Il 75enne avrebbe un grave trauma cranico.