Palermo, 84enne finisce in mare con l’auto e muore

Foto di Marta Silvestre

È caduto in mare con l’auto ed è morto. Ieri al porto di Palermo un 84enne, Giuseppe Belvisi – originario dell’isola di Pantelleria – è morto dopo essere finito in mare con la propria auto. Pare che l’uomo dovesse imbarcarsi per Tunisi – capitale della Tunisia – e che non fosse il suo primo viaggio con quella destinazione. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo si fosse presentato all’imbarco e che successivamente fosse stato rimandato in biglietteria, perché doveva fare il check-in. Sempre secondo le prime ricostruzioni, sembra che – una volta tornato indietro – l’uomo si sia confuso e abbia preso una rampa del molo del Puntone: per questo sarebbe finito in mare con l’auto.

Da quello che si apprende, gli addetti all’imbarco e i militari della guardia costiera avrebbero tentato di tutto per bloccarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia di frontiera sta seguendo le indagini per cercare di ricostruire quanto è successo, così da poter stabilire se ci siano o meno responsabilità da parte di chi ieri sera si trovava sulla banchina. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dentro l’auto e successivamente la vettura, caduta dal molo Quattro Venti. Si indaga per capire le dinamiche della vicenda. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 e la polizia di frontiera.