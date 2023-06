Palermo, cavallo colto da un malore mentre traina carrozza con turisti: presentato esposto in procura

Un cavallo attaccato a una carrozza è stramazzato a terra per il gran caldo a Palermo. L’associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), nei giorni scorsi, ha presentato un esposto in procura per maltrattamento di animali. Il cavallo è stato colto da malore in via Cavour mentre trainava una carrozza con a bordo dei turisti. «Serve chiarezza e una reale ricostruzione della dinamica dei fatti – scrivono gli animalisti – e per questo chiediamo un intervento alla procura sul fatto specifico. Mentre al Comune – conclude la nota – chiediamo di vietare l’uso delle carrozze trainate dai cavalli per scopi turistici specialmente in periodi caldi come quello che stiamo attraversando».