Palermo, cambia l’assessora al Bilancio e il vicesindaco. Tocca ai meloniani Alaimo e Cannella

«Ringrazio Fratelli d’Italia per avermi indicata e il sindaco Roberto Lagalla per avere accolto questa indicazione». Sono le prime parole di Brigida Alaimo, neo assessora al Bilancio del Comune di Palermo. Prende il posto di Carolina Varchi. Un cambio nel segno della continuità politica e amministrativa sotto la bandiera del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alaimo, classe 1979, originaria di Bagheria, si è candidata alle ultime elezioni regionali raccogliendo 5700 voti, piazzandosi quarta nella lista del partito in provincia di Palermo. Insieme ad Alaimo, come anticipato negli scorsi giorni, il sindaco Roberto Lagalla ha scelto l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella come suo vice. Anche in questo caso il coordinatore per la Sicilia orientale di Fratelli d’Italia prende il posto di Varchi.