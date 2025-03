Palermo, ladro arrestato dopo un inseguimento: si è schiantato contro una cabina dell’elettricità

Immagine generata con Intelligenza artificiale

È stato scoperto, ha provato a scappare, ma ha sbattuto contro una cabina dell’elettricità. A Palermo un 31enne è stato arrestato: le accuse sono tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un residente di via Monteleone ha segnalato ai carabinieri che un uomo stava tentando di scardinare una vetrina, cosa che hanno accertato i militari appena sono arrivati in zona. Appena si è accorto delle forze dell’ordine, l’uomo è salito su una macchina e ha provato a scappare; il tentativo, però, è finito in piazza Caracciolo, dove il 31enne ha sbattuto contro una cabina dell’Enel. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di dimora in città e l’obbligo di firma.