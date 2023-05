Palermo: tre incidenti e dodici feriti nella notte

Tre incidenti e dodici feriti la scorsa notte a Palermo. Il primo si è verificato sulla statale Palermo–Agrigento, all’altezza di Villabate (nel Palermitano) attorno alle quattro. L’automobilista a bordo di un’Opel Corsa che procedeva in direzione Agrigento ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta e sfondando il guardrail. Due passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente è avvenuto a piazza Scaffa all’angolo con Corso dei Mille. Una Bmw X5 è uscita fuori corsia in una curva. Il mezzo si è catapultato a velocità sul marciapiede e ha danneggiato il muretto di recinzione e il passamano in ghisa del ponte Ammiraglio. I quattro passeggeri a bordo del veicolo sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco. L’ultimo incidente si è verificato in via principe di Villafranca, all’altezza dell’incrocio con via La Farina. Due mezzi si sono scontrati; l’ipotesi è che uno non abbia rispettato la precedenza. Complessivamente all’interno delle due auto c’erano sei persone. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.