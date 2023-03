Palermo: incendio in una abitazione in centro. Sul posto i pompieri, indagini per stabilire la causa

Incendio in una abitazione questa mattina a Palermo. Dalle 7 di stamattina, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute per spegnere le fiamme dentro una casa al piano interrato di un edificio in via Canonico Rotolo, in pieno centro a Palermo. L’incendio è stato domato e le squadre stanno intervenendo per la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto hanno operato undici pompieri con autoscala, auto botte pompa e auto pompa serbatoio. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.