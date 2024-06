Palermo, furto con spaccata in una macelleria

Foto di Javier Lastras

Nuovo furto con spaccata ai danni di un negozio a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina di una macelleria in via Emiro Giafar. Dopo essere entrati, hanno cercato nel negozio e poi sono fuggiti via. Non è ancora chiaro cosa abbiano portato via.

Non distante dalla macelleria, un colpo era già stato effettuato in una tabaccheria di via Messina Montagne. Su entrambi gli episodi indagano i poliziotti che stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli autori.