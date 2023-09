Palermo, anziana picchiata e derubata nella propria abitazione

Quattro arresti a Palermo con l’accusa di rapina in concorso avvenuta nell’abitazione di un’anziana. Stando a quanto si apprende, la 79enne sarebbe stata picchiata dai quattro uomini all’interno della sua casa, situata nei pressi di piazza San Domenico, in pieno centro storico. L’obiettivo dei rapinatori pare consistesse nel portare via soldi e gioielli di alto valore. Intorno alle quattro la donna si sarebbe svegliata accorgendosi che qualcuno stesse tentando di buttare giù la porta d’ingresso, ma non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto poiché i ladri le avrebbero subito strappato dalle mani il cellulare.

L’episodio – avvenuto in piena notte – sarebbe stato segnalato dai vicini di casa dell’anziana dopo aver sentito dei rumori. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti avrebbero trovato la donna con il volto sanguinante e con delle ferite sparse anche in altre parti del corpo. Per tale motivo si sono rese necessarie le cure all’ospedale Buccheri La Ferla. All’arrivo degli agenti, tra i responsabili, c’è chi si sarebbe nascosto in casa e chi avrebbe tentato la fuga. I quattro arrestati – ora ristretti nel carcere Pagliarelli – sono i palermitani Salvatore Di Stefano di 19 anni, Emanuel Barone di 22 anni, Roberto Ventimiglia di 42 anni e Domenico Rao di 20 anni.