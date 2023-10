Palermo, si risvegliano con i ladri in casa

Un 26enne e una 24enne palermitani – già noti alle forze dell’ordine – sono stati arrestati dai carabinieri per tentato furto in abitazione. I due giovani, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra, sarebbero entrati all’interno di una casa a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Gli occupanti dell’appartamento, svegliati dai rumori sospetti, hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, segnalando quanto stava accadendo. La pattuglia intervenuta ha colto in flagranza i due, nonostante il vano tentativo di questi ultimi di fuggire dal balcone. Entrambi ora si trovano in carcere.

