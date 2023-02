Palermo, furti di auto per organizzare corse con speronamenti

Furti di auto per organizzare inseguimenti e corse con tanto di speronamenti. È successo per ben due volte a Palermo nel quartiere Bonagia. A fare la segnalazione ai poliziotti sono stati alcuni residenti della zona che hanno trovato cinque auto incidentate, alcune ancora in moto e in mezzo alla carreggiata. Le vetture, scoperte in due distinti episodi, sono risultate rubate. Poco distante sono stati notati dei giovanissimi che non appena hanno visto gli agenti si sono dati alla fuga. Non è ancora chiaro se siano stati identificati.