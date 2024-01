Palermo, fanno esplodere due distributori per rubare le sigarette

Due furti sono stati messi a segno in due distributori di sigarette in due tabacchi nella borgata di Sferracavallo a Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, gli stessi autori dei furti avrebbero fatto esplodere alcuni petardi dentro i distributori di sigarette provocando danni alle macchinette e svuotandoli.

I due episodi sono successi in un tabacchi in via Sferracavallo e, poco dopo, nell’esercizio commerciale in piazza dove nei mesi scorsi alcuni ladri avevano già fatto scoppiare la macchinetta che distribuisce le sigarette. Le indagini sono condotte dai carabinieri.